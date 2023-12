Veröffentlicht am 21. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule: Neue Italienischkurse im neuen Jahr

Italienisch – eine wunderschöne, temperamentvolle Sprache. Die Kreisvolkshochschule startet im Januar 2024 gleich drei Online-Sprachkurse und einen Präsenzkurs auf unterschiedlichen Sprachniveaus nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER).

Unterstützt durch ein passendes Arbeitsbuch bieten die Kurse einen sanften Einstieg in die Sprache mit dem Ziel, sich später sprachlich gut verständigen zu können. Die Online-Kurse unter der Leitung von Sandra Wirths mit zunächst zwölf Terminen werden über das Konferenztool Zoom angeboten. Vor Kursbeginn findet zusätzlich ein Technikcheck statt, um mögliche technische Probleme auszuschließen.

Die Online-Kurse und ihre Starttermine im Überblick:

Italienisch für Fortgeschrittene (B1.2) 9. Januar, 18.30 bis 20 Uhr;

Italienisch für Anfänger mit Vorkenntnissen (A 1.2) 10. Januar, 10 bis 11.30 Uhr

Italienisch für Anfänger mit Vorkenntnissen (A 2.1) 10. Januar, 18 bis 19.30 Uhr

Die Kosten für die Teilnahme sind gestaffelt und betragen bei acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeweils 80 Euro. Interessenten können auch gerne in die erste Stunde hineinschnuppern.

Der Präsenzkurs für alle, die mit keinen oder nur sehr geringen Vorkenntnissen starten, beginnt bereits am 5. Januar, 16 bis 17.30 Uhr, in der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12). Kursleiterin ist Christiane Menguy, die Teilnahme kostet 66 Euro. Informationen und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de