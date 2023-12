Veröffentlicht am 21. Dezember 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Die KreisVolkshochschule Neuwied startet mit einem beeindruckenden Programm ins erste Semester 2024. Mit fast 400 Kursen, Workshops, Vorträgen und Exkursionen in den sieben Verbandsgemeinden des Kreises Neuwied bietet die kvhs eine wahre Schatzkammer für alle Neugierigen und Wissenshungrigen.

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Möglichkeiten, denn über 100 Veranstaltungen finden online statt und ermöglichen es Ihnen, bequem von zu Hause aus teilzunehmen. Von Sprach- und Gesundheitskursen bis hin zu kaufmännischen Fortbildungen ist für jeden etwas Passendes dabei. Freuen Sie sich auf fesselnde Vortragsreihen, die von spannenden historischen und gesellschaftspolitischen Themen, bis hin zu faszinierenden Einblicken in die Naturwissenschaften reichen. Erfahren Sie mehr über aufregende Roadtrips zwischen Cowboys und Canyons in den USA, die neue Ära der Astronomie mit dem James-Webb-Weltraumteleskop, die Zeitenwende im Indopazifik und vieles mehr.

Das ist erst der Anfang! Gehen Sie Ihren eigenen Weg und wählen Sie aus den flexiblen Selbstlernkursen, die nicht nur überall, sondern auch jederzeit zur Verfügung stehen. Entdecken Sie effektive Stresspräventions- und Entspannungskurse wie Tai-Chi oder erlernen Sie die Kunst der Achtsamkeit, um den Tag mit neuer Energie zu meistern. Stärken Sie Ihre Widerstandsfähigkeit mit einem Resilienztraining oder lernen Sie, was für einen erholsamen Schlaf notwendig ist.

Neben den bewährten Kursen in den Bereichen Sprache, Bewegung, Entspannung, Kreativität und EDV gibt es eine Fülle spannender neuer Angebote zu entdecken. Erhalten Sie interessante Einblicke in die Welt der Zinsen, lernen Sie, effektiv und sicher mit einer Motorsäge umzugehen, oder erfahren Sie, wie Sie eine Fahrradpanne selbst beheben können. Lernen Sie spielend einfach Mundharmonika oder erfahren Sie alles Wichtige über eine gesunde Ernährung im Alter und bei Demenz. Auch für Kinder haben wir einiges zu bieten, wie Schwimmkurse, Tanzworkshops oder Selbstbehauptungstrainings.

Die kvhs bleibt zudem als gemeinnützige Bildungseinrichtung weiterhin ihrem Engagement für Umwelt, Nachhaltigkeit und Soziales treu. Entdecken Sie Veranstaltungen rund um die Themen Klimawandel, Stromsparen, Artenschutz im Zoo, Bienenzucht und Hühnerhaltung oder erlernen Sie die Grundlagen der nachhaltigen Gartengestaltung. Erhalten Sie Tipps, wie Sie das Elternsein meistern oder wie Sie Ihre Vorsorge für den Notfall vernünftig planen können.

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich von der umfangreichen Auswahl des neuen Programms der kvhs Neuwied begeistern! Besuchen Sie jetzt www.kvhs-neuwied.de, um das vollständige Programm einzusehen und sich anzumelden.