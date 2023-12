Veröffentlicht am 21. Dezember 2023 von wwa

KOBLENZ – StartUps im Fokus an der Hochschule Koblenz: Erfolgreiche Eröffnungen der StartUpLabs am Campus in Koblenz und Remagen

Der Auftakt ist gelungen! Im Rahmen des Projekts „StartUpLab@FH“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 1,1 Mio Euro bis Juli 2026 gefördert wird, wurden im November offiziell die Türen der StartUpLabs der Hochschule Koblenz am Campus in Koblenz und am Campus in Remagen geöffnet. Die neu geschaffenen Kreativräume bieten eine inspirierende Umgebung, in der Studierende über die Fachbereiche hinweg ihre innovativen (Produkt-) Ideen weiterentwickeln und erste Prototypen realisieren können.

Die Eröffnungen der StartUpLabs in Koblenz und Remagen lockten fast zweihundert Studierende, Professorinnen und Professoren, Hochschulangehörige und Gäste aus dem regionalen Gründungsökosystem an. Dabei wurde die moderne und modulare Einrichtung der Ideation Räume und der Makerspaces begeistert erkundet. Beim Ideen-Slam präsentierten Studierenden-Teams ihre kreativen Ideen, während Melanie Rengel (Rengel Solution GmbH) und Dennis Penner (HELLO AD!) im Alumni-Talk von ihren Gründungserfahrungen berichteten und so direkt Lust auf eine eigene Gründung machten. Besonders die geförderten KickStart-Teams „BEZLAD“ und „Smarte Orthese“ erhielten viele positive Rückmeldungen für ihre innovativen Entwicklungen im Bereich Elektromobilität und medizinische Hilfsmittel, deren Prototypen im Anschluss eingehend betrachtet und getestet werden konnten.

Die interdisziplinäre wissenschaftliche Leitung dieses Projekts liegt in den Händen von Prof. Dr. Mareike Heinzen (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Prof. Dr. Wolfgang Kiess (Ingenieurwesen), Prof. Dr. Alexandra Moritz (Wirtschaftswissenschaften) und Prof. Dr. Thomas Wilhein (Mathematik und Technik). Heinzen, die das Projekt initiiert hat, erläutert diesen Ansatz: „Gerade in der heutigen Zeit ist es für ein StartUp und eigentlich jede unternehmerische Idee extrem wichtig, diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Dem tragen wir mit unserem interdisziplinären Leitungsteam Rechnung. Wir können von den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bis in unterschiedlichste Disziplinen der Technik ein breites thematisches Spektrum abdecken und so das Projekt umfassend steuern und auch die Ideen der Studierenden ganzheitlich unterstützen“.

Im November fanden bereits die ersten Workshops des StartUpLab-Projektes in den eigenen Kreativräumen statt und wurden von den Studierenden mit Begeisterung aufgenommen. Während in den Ideation Workshops kreative Ideen mit Hilfe der Design Thinking Methode entwickelt wurden, ging es in den Prototyping Workshops um die Umsetzung von Ideen in erste Modelle bzw. Prototypen.

Die erste Exkursion des StartUpLabs zur Pico Group GmbH in Koblenz fand ebenfalls großen Zuspruch. Diese Exkursion bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, hautnah die Erfolgsgeschichte eines Absolventen der Hochschule Koblenz zu erleben. Geschäftsführer David Heckner gewährte dafür spannende Einblicke, wie sich aus ersten Ideen und Tüfteleien in einer Garage eine erfolgreiche Unternehmensgruppe entwickelte. Besonders beeindruckt zeigten sich die Studierenden von den digitalen, vernetzten Arbeitsprozessen sowie dem weitsichtigen unternehmerischen Denken und Handeln des Geschäftsführers.

Raphael Dupierry, Leiter des Referats Gründungsförderung der Hochschule Koblenz, der das StartUpLab-Projekt übergreifend leitet, betonte: „Wir möchten mit dem StartUpLab-Projekt ein kollaboratives und unterstützendes Umfeld für Gründungsinteressierte schaffen, so dass Ideen und Prototypen erfolgreich entwickelt und umgesetzt werden können.“ Die Hochschule Koblenz lädt Studierende, Alumni und Interessierte ein, die StartUpLabs zu besuchen, um gemeinsam an innovativen Ideen zu arbeiten. Das Projekt unterstreicht das Engagement der Hochschule für die Förderung unternehmerischer Talente und die Schaffung eines dynamischen Ökosystems für Innovation und Kreativität.

Impressionen und weitere Informationen zu den Aktivitäten und zukünftigen Veranstaltungen des StartUpLab finden sich in der Galerie unter https://hsko.de/startuplab. Foto: Hochschule Koblenz – Rita Beginen

Foto: Prof. Dr. Wolfgang Kiess (Ingenieurwesen), Prof. Dr. Mareike Heinzen (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Prof. Dr. Karl Stoffel (Präsident der Hochschule Koblenz), Prof. Dr. Alexandra Moritz (Wirtschaftswissenschaften) und Prof. Dr. Thomas Wilhein (Mathematik und Technik) bei der feierlichen Eröffnung.