Veröffentlicht am 21. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neue Power für die Kitas: Basisqualifizierung abgeschlossen

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen erhielten kürzlich 14 Teilnehmerinnen der Basisqualifizierung im Sinne der Fachkräftevereinbarung für Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz ihre Zertifikate. Die Basisqualifizierung an der KVHS Altenkirchen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur professionellen Betreuung und Förderung von Kindern. Das Programm orientiert sich hierbei an der Rahmenvereinbarung des Landes Rheinland-Pfalz. Es umfasst eine breite Palette an Themen, darunter Pädagogik, Psychologie, Kommunikation und rechtliche Grundlagen.

„Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für die Kita – der Gedanke beschäftigt viele. Zumeist wird die Arbeit von Quereinsteigern hauptsächlich unter dem Aspekt des Fachkräftemangels in den Kindertagesstätten gesehen. Vernachlässigt wird dabei, dass Menschen mit anderen Lebens- und Berufsbiografien eine wesentliche Bereicherung für die Kinder, aber auch für die Teamkultur sein können. So können zusätzliche Mitarbeitende das Team stärken, offene Stellen besetzen und die pädagogische Arbeit in der Kita ergänzen“, unterstrich Kursleiterin Siglinde Czenkusch aus Olpe.

„Die Absolventinnen der Basisqualifizierung haben während ihrer Fortbildung bewiesen, dass sie über ein hohes Maß an Engagement, Motivation und Fachwissen verfügen. Sie haben nicht nur theoretisches Wissen erworben, sondern auch praktische Fähigkeiten entwickelt, um den Bedürfnissen und Anforderungen der Kinder gerecht zu werden“, ergänzte Anja Barth von der Kreisvolkshochschule. Die Teilnehmerinnen haben in den vergangenen Monaten intensiv an ihrer Ausbildung gearbeitet und können nun stolz auf ihre erlangten Fähigkeiten und Kenntnisse zurückblicken.

Auch 2024 bietet die KVHS wieder die Basisqualifizierung an, Start ist am 27. Februar. Der Kurs findet sowohl in Präsenz als auch online statt und umfasst insgesamt 20 Kurstage. Interessenten können sich direkt an die Kreisvolkshochschule wenden (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de). Hier ist auch das komplette Jahresprogramm 2024 mit weit über 100 verschiedenen Fortbildungen erhältlich.

Foto: Die Absolventinnen der Basisqualifizierung mit (von rechts) Anja Barth von der Kreisvolkshochschule und Kursleiterin Siglinde Czenkusch. Foto: Bernd Kohnen/Kreisvolkshochschule