Veröffentlicht am 21. Dezember 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwied fördert lokale Künstlergruppen – Stadt beschließt neue Richtlinien für Ausstellungen in der Stadtgalerie

Kunst und Kultur genießen in Neuwied seit jeher einen hohen Stellenwert. Um die hiesige Kunstszene aktiv zu fördern und zu ihrer positiven Entwicklung beizutragen, hat die Stadt beschlossen, die Stadtgalerie Mennonitenkirche kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Jedes zweite Jahr können ortsansässige Gruppen für sechs bis acht Wochen in den Räumlichkeiten in der Schlossstraße ausstellen. In den neuen Ausstellungs-Richtlinien sind alle relevanten Informationen zum Thema übersichtlich aufgeführt. Interessierte Künstlergruppen haben noch bis zum 19. Januar die Möglichkeit, sich zu bewerben – Ausstellungszeitraum für 2024 ist vom 18. Juli bis zum 8. September.

Eine schriftliche Bewerbung kann direkt an die Stadtgalerie gestellt werden und sollte bereits ein festes Themen-Konzept für die geplante Ausstellung beinhalten. Die Entscheidung unter allen Bewerbern wird unter Mithilfe eines fachkundigen Beratergremiums gefällt und schnellstmöglich kommuniziert. Das Angebot richtet sich explizit an Neuwieder Künstlergruppen, die nicht bereits anderweitig durch die Stadt gefördert werden oder professionelle bildende Künstler sind. Die neu beschlossenen Richtlinien können online unter https://www.neuwied.de/freizeit-kultur-tourismus/kultur/stadtgalerie-mennonitenkirche eingesehen werden. Für Rückfragen steht die Leitung der Stadtgalerie Benita Roos telefonisch unter 02631 802 494 oder per E-Mail an stadtgalerie@stadt-neuwied.de zur Verfügung.