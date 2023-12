Veröffentlicht am 21. Dezember 2023 von wwa

REGION – Bätzing-Lichtenthäler begrüßt Bundesministerin a.D. Brigitte Zypries im Video-Chat

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt auch im neuen Jahr 2024 wieder politische Gäste zum Videochat auf Instagram. Nächste virtuelle Gesprächspartnerin wird die langjährige Bundesministerin Brigitte Zypries sein.

Die Themen des Austauschs werden vielschichtig. Neben einem Rückblick auf Zypries lange Karriere in der Bundespolitik, werden sich die beiden Sozialdemokratinnen auch dem Komplex „Frauen in der Wirtschaft“ und „Frauen als Gründerinnen“ widmen.

„Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Brigitte. Als ehemalige Bundes-Justizministerin und als erste Frau an der Spitze des Wirtschaftsministeriums, kann sie sicherlich viele Impulse und Einblicke geben. Gerade in ihrer Amtszeit als Wirtschaftsministerin hat sie mit dem Motto „Starke Frauen – Starke Wirtschaft“ das Thema der Frauen-Förderung sehr stark geprägt“, so Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die in den Jahren 2002 bis 2014 mit Brigitte Zypries im Deutschen Bundestag zusammengearbeitet hat.

Wer dabei sein möchte, sollte sich Mittwoch, den 05. Januar 2024 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr freihalten. Dann findet via Instagram über das Profil von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (@sabine_baetzing) die Live-Übertragung statt, bei der währenddessen Fragen gestellt und mitdiskutiert werden kann.