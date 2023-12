Veröffentlicht am 20. Dezember 2023 von wwa

DERNBACH – Lkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall auf der BAB 3, 56307 Dernbach, Rastanlage Urbacher Wald an der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln

Dienstagabend, 19. Dezember 2023, gegen 19:30 Uhr, meldete ein geschädigter Lkw-Fahrer von der Rastanlage Urbacher Wald, ein zunächst neben ihm stehender Lkw habe beim Anfahren seinen linken Außenspiegel beschädigt. Er hätte es noch geschafft, den Verursacher auf den Verkehrsunfall aufmerksam zu machen. Der gab jedoch nach Ansprache Gas und entfernte sich auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln. Eine von der Polizeiautobahnstation Montabaur sofort eingeleitete Fahndung an die Nachbardienststelle in St. Augustin führte zur Kontrolle des Verursachers auf der Rastanlage Siegburg. Dort konnte eine erhebliche Alkoholisierung des 51jährigen Lkw-Fahrers mit einem Atemalkoholwert von 1,98 Promille festgestellt werden. Weiterhin ergab eine Überprüfung, dass er nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte, da die bereits in 2022 wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen wurde. Aus dieser gerichtlichen Entscheidung stand noch ein Geldhaftbefehl von 1.200 Euro offen. Zusätzlich wurden nun noch 1.500 Euro Sicherheitsleistung für das neue Strafverfahren, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, fällig. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei