Veröffentlicht am 19. Dezember 2023 von wwa

HILLSCHEID – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Lösen von Radmuttern in Hillscheid

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 13. Dezember 2023, 19:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 14. Dezember 2023, 05:30 Uhr wurden an einem Kia, der auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße 40 in Hillscheid abgestellt war, jeweils zwei Radmuttern an beiden vorderen Reifen gelöst. Der Geschädigte fuhr über die Autobahn zu seiner Arbeitsstelle und musste auf dem Rückweg anhalten, um die Radmuttern wieder anzuziehen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei