Veröffentlicht am 19. Dezember 2023 von wwa

LANGENHAHN – Verkehrskontrollen in Langenhahn und Rennerod – zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Durch Beamte der Polizeiinspektion Westerburg wurden in der Nacht zwischen 18. und 19. Dezember 2023 Standkontrollen in Langenhahn und Rennerod durchgeführt. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden bei zwei Fahrzeugführern Hinweise auf Drogeneinfluss festgestellt, sodass ihnen eine Blutprobe entnommen werden musste. Weiterhin wurde in beiden Fällen jeweils ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei