Veröffentlicht am 19. Dezember 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der L 123

Am 18. Dezember 2023, gegen 14:30 Uhr befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin die L 123 in Richtung Ortslage Birken-Honigsessen. Im Verlauf der Strecke touchierte sie zunächst einen Leitpfosten, kam anschließend in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte zurück und prallte gegen ein ausweichendes Fahrzeug. Die 26-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die 45-jährige Fahrerin stand erheblich unter Alkoholeinfluss; es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Quelle: Polizei