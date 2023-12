Veröffentlicht am 19. Dezember 2023 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L 272

Montagabend kam es um 18:10 Uhr auf der Landesstraße 272 zwischen Bennau und Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr die Landesstraße in Richtung Bennau. Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebotes kam es zur Berührung mit dem entgegenkommenden Opel Insignia des Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei