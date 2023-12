Veröffentlicht am 19. Dezember 2023 von wwa

BREITSCHEID – Verkehrsunfallflucht Uhr in der Rosenstraße in Breitscheid

Am Montagmorgen ereignete sich im Zeitraum zwischen 08:00 und 11:30 Uhr in der Rosenstraße in Breitscheid (Kr. Neuwied) eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrer parkte seinen Mercedes Benz am Straßenrand der Rosenstraße, gegenüber der Einmündung zur Amselstraße, in Längsaufstellung. Als er am Vormittag wieder an sein Fahrzeug zurückkam, bemerkt er eine Delle auf der hinteren Fahrertür. Durch die Polizei sind gelbe Lackspuren vom Fahrzeug des Unfallverursachers gesichert worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei