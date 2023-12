Veröffentlicht am 19. Dezember 2023 von wwa

HERDORF – Peter Zahn wird nach 35 Jahren aus dem Pfarrdienst verabschiedet

Am Sonntag, 31. Dezember 2023 wird Pfarrer Peter Zahn um 11 Uhr in der Evangelischen Kirche in Herdorf durch Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide als Gemeindepfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Herdorf-Struthütten offiziell verabschiedet.

Mit Peter Zahn, der in Wuppertal, Marburg und Bonn Theologie studierte, geht ein Urgestein des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen in den Ruhestand: Er ist bereits seit Oktober 1988 Pfarrer der Kirchengemeinde Herdorf-Struthütten und hat sich über den reinen Pfarrdienst hinaus auch in verschiedenen Ausschüssen, teils als deren Vorsitzender, engagiert. Neben seiner Tätigkeit etwa im Fachausschuss für Kindertagesstätten oder im Nominierungsausschuss war und ist ihm vor allem die Partnerschaftsarbeit, hauptsächlich mit dem Partnerkirchenkreis Muku im Kongo, ein Anliegen.

Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde zu einem kleinen Imbiss und es gibt Gelegenheit für Grußworte und den persönlichen Austausch.

Foto: Pfarrer Peter Zahn (l.) 2018 als Vorsitzender des Ausschusses für Ökumene, Eine Welt und Partnerschaftsarbeit gemeinsam mit Ausschussmitgliedern und Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide (r.). Foto: Erhard Waßmuth