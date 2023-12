Veröffentlicht am 19. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vereine der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Fokus der Digitalisierung

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld lädt zur Vereinekonferenz unter dem Motto „Gemeinsam in die digitale Zukunft: Vereine und die Digitalisierung“ ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. Januar 2024, von 10:00 bis 14:00 Uhr im Hotelpark „Westerwald Treff“ in Oberlahr statt.

Die Konferenz fokussiert sich darauf, gemeinsam die Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung für Vereine zu erörtern. Sie bietet Einblicke, wie digitale Werkzeuge und Strategien die ehrenamtliche Arbeit stärken können.

Zu den Zielen der Veranstaltung gehören:

Verstärkung der Umsetzungsfähigkeit: Die Konferenz bietet Impulsvorträge, um Strategien und digitale Werkzeuge praxisnah auf Vereine anwendbar zu machen.

Digitale Werkzeuge: Durch interaktive Kleingruppen-Arbeitssitzungen sollen praxisnahe Lösungen erarbeitet werden, um Vereine in ihrer digitalen Weiterentwicklung zu unterstützen.

Schaffung eines erholsamen und vernetzenden Umfelds: Die Agenda berücksichtigt angemessene Pausen, um Erholung zu ermöglichen und Raum für Networking zu bieten. Der Austausch zwischen Teilnehmern wird gefördert, um potenziell wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Vereinsvertreter können sich unter folgenden Link anmelden: https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/service/anmeldung-vereinekonferenz

Zusätzlich erhalten Vereinsvorsitzende in den kommenden Tagen weitere Informationen per Post, einschließlich einer Anmeldekarte, um sich auch auf diesem Wege anzumelden. Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Rebecca Seuser unter rebecca.seuser@vg-ak-ff.de oder Telefon 02681/85-250 gerne zur Verfügung.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld freut sich auf eine rege Teilnahme und einen bereichernden Austausch.