Veröffentlicht am 18. Dezember 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Betrug durch falschen Ankäufer von Schmuckwaren in Flammersfeld

Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit falscher Zeitungsannonce unter anderem den Ankauf von Lederwaren, Pelzwaren und Schmuck anbieten. Hier kam es durch eine Zeitungsanzeige vom 11. Dezember 2023 zu einem Betrug in der Ortslage Flammersfeld mit einem Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Nach Kontaktaufnahme der geschädigten Person suchte eine männliche Person in Begleitung eines Kindes die Anschrift der Geschädigten auf und versprach nach einer Anzahlung von 100 Euro den Schmuck zu prüfen und zur Zahlung des Restwertes erneut zu erscheinen. Das erfolgte nicht. Weiterhin kam es durch das Betreten der Personen zu einem Diebstahl in den Wohnräumen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem Kontaktieren solcher Anzeigenerstatter. Weiterhin weist die Polizei darauf hin, im Zusammenhang mit solchen Anzeigen niemandem Zugang zu den eigenen Wohnräumen zu gewähren und keinerlei Wertgegenstände auszuhändigen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei