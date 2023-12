Veröffentlicht am 18. Dezember 2023 von wwa

HAMM (SIEG) – Fahren unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln mit Hinweisen auf Handel in Hamm (Sieg)

Am späten Freitagabend, 15. Dezember 2023 führen Beamte der Polizei Altenkirchen in der Ortslage Hamm (Sieg) eine Verkehrskontrolle durch. Im Verlauf der Kontrolle wurden Betäubungsmittel im kontrollierten Fahrzeug gefunden. Der Fahrer räumte ein Fahren unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln ein, weiterhin wurden Hinweise auf den Handel mit Betäubungsmitteln gewonnen, die die kontrollierte Person erheblich belasten. Entsprechende Erkenntnisse aus Anschlußmaßnahmen untermauern das. Durch die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die Vorführung des Fahrzeugführers angeordnet. Er wurde im Anschluß an die Vorführung in Untersuchungshaft gebracht. Quelle: Polizei