Veröffentlicht am 18. Dezember 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Feierstunde bei der Freiwilligen Feuerwehr Hamm (Sieg) – Übergabe Feuerwehrehrenzeichen in Gold – Ernennung und Bestellung zum Gerätewart durchgeführt

Zum Ende des Jahres 2023 stand bei der Freiwilligen Feuerwehr Hamm (Sieg) noch ein wichtiger Termin an. Die Wehrleitung hatte hierzu am Samstag, 16.12.2023 eingeladen. Gegen 16:30 Uhr eröffnete Wehrleiter Alexander Müller die Veranstaltung und begrüßte zahleiche Feuerwehrmitglieder, sowie den Verbandsgemeindebürgermeister Dietmar Henrich. Alexander Müller blickte mit kurzen Worten auf das vergangene Jahr zurück und bedankte sich bei allen Feuerwehrmitgliedern für Ihre Unterstützung. Nach der kurzen Einleitung übernahm der Verbandsgemeindebürgermeister das Wort, um Ralf Voigt das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 45-jährige treue Dienste zu übergeben. Voigt konnte an der offiziellen Verleihung des Landrates Dr. Peter Enders nicht persönlich teilnehmen. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurde David Bergmann zum Feuerwehrmann ernannt. Benedikt Brenner konnte zum stellvertretenden Gerätewart Information und Kommunikation bestellt werden. Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Dietmar Henrich bei den Wehrleuten für Ihre Einsatzbereitschaft und blickte auf Rund 130 Einsätze in diesem Jahr zurück. Foto: (CMI) Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg)