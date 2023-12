Veröffentlicht am 18. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird schon immer gern getanzt – Linedance wird auch erneut aufs Parkett gebracht.

Linedance ist eine choreographierte Form des Gruppentanzens, bei der einzelne Tänzer, unabhängig vom Geschlecht, in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind dabei immer passend zur Musik choreographiert. Meist wird dafür Country- oder Popmusik verwendet, aber es ist auch fast jedes andere musikalische Genre denk- und machbar. Im Felsenkeller wird es gewohnt bunt zur Sache gehen, man muss also kein Country-Western Fan sein, um dabei zu sein.

In Deutschland ist Linedance bereits seit zwanzig Jahren als Freizeitsport anerkannt. Der langjährige Linedance Trainer & Kursleiter Ronald Ernst ist von Anfang an mit dabei. Er wird eine Vielzahl unterschiedlicher Musik und passender Choreographien mitbringen und geht auch gerne auf die Wünsche der Teilnehmenden ein. Nachdem Kurzworkshops häufig sehr viele Menschen in ihren Bann zogen, hat das Bildungsteam im Felsenkeller Intensivkurse ins Programm genommen. Wer also Spaß an der Bewegung und Freude am Tanzen hat, wird hier ganau richtig sein. Es gilt wie immer: je länger man übt und je intensiver man sich mit der Materie beschäftigt, desto mehr Spaß macht es. Die Plätze sind begrenzt und begehrt, also sollte man sich zügig anmelden. Am Dienstag, den 9. Januar geht es los und fünf Termine, jeweils dienstags von 17 bis 18:30 Uhr, gibt es für die Gebühr von 60 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.