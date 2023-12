Veröffentlicht am 18. Dezember 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Testkäufe in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, wurden durch die örtliche Ordnungsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, mit Hilfe einer jugendlichen Person, sogenannte Testkäufe durchgeführt. Die Maßnahme wurde durch die Polizeiinspektion Altenkirchen sowie durch das Jugendamt der Kreisverwaltung Altenkirchen begleitet. Die Jugendschutzkontrollen sollen das Verkaufspersonal des Einzelhandels, zuzüglich dessen Betreiber, auf das Thema, Alkohol- und Tabakausgabe an Minderjährige aufmerksam machen.

Um den Verkauf von Tabakwaren und hochprozentigem Alkohol an Minderjährige im besten Falle zu verhindern, werden regelmäßig, präventive Testkäufe durchgeführt. Insgesamt wurden an diesem Tag bei 70 % des getesteten Einzelhandels (wie z.B. Tankstellen, Lebensmitteldiscounter, Kiosk etc.) Verstöße festgestellt. Sie verkauften unerlaubter Weise Artikel, die nach dem Jugendschutzgesetz nicht an Minderjährige verkauft werden dürfen, an die Testkäuferin. Eine unverzügliche Auflösung der Testkäufe im Anschluss, die Erörterung und der Austausch über eine solche Situation zwischen den Gewerbetreibenden und den Behörden stellt eine wichtige Rolle zum Zweck der Sensibilisierung da. Unabhängig davon, ob ein Verstoß festgestellt wurde. Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz werden nicht nur gegenüber dem ausführenden Verkaufspersonal, sondern auch gegenüber dem Betreiber mit empfindlichen Bußgeldern geahndet. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-