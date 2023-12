Veröffentlicht am 18. Dezember 2023 von wwa

PRACHT – Der Nikolaus war auch auf dem Weihnachtsmarkt in Pracht – Viele Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Pracht

Der traditionelle Weihnachtmarkt in Pracht war auch in diesem Jahr wieder Publikumsmagnet für Jung und Alt. Auf dem Festplatzgelände konnten die vielen Besucher (ca. 300) bei angenehmem Wetter an den Verkaufsständen ihre Weihnachtskäufe tätigen. An zwölf Marktständen haben die ortsansässigen Vereine und einige Privatleute selbstgemachte Dekorationsartikel, Geschenkartikel, Adventsgestecke sowie Speisen und Getränken angeboten.

Der Förderverein vom Kindergarten „Zur Wundertüte“ hatte Plätzchen gebacken und diese dann mit den Kindergartenkindern zusammen verziert. Gegen eine Spende wurden dann die Plätzchen an die Besucher des Weihnachtsmarktes verteilt.

An diesem Nachmittag war auch ein Kinderkarussell aufgebaut mit dem die Kinder kostenlos fahren konnten.

Erst richtig spannend wurde es für die Kinder als mit Beginn der Dunkelheit der Nikolaus den Weihnachtsmarkt in Pracht besuchte. Die wartenden Kinder freuten sich über den Schokoladen Nikolaus der an ca. einhundert Kinder vom Nikolaus verteilt wurde.

Mit diesem Prachter Weihnachtsmarkt wurden alle Besucher auf die Weihnachtstage eingestimmt. Der schöne, geschmückte Weihnachtsbaum in der Mitte des Festplatzes rundete die gemütliche Atmosphäre ab und am späten Abend ging ein schöner Tag zu Ende.

Alle Marktbetreiber waren mit dem Verkauf zufrieden und werden auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Ein Dank an die vielen Helfer und die Standbetreiber die zum Gelingen des Weihnachtsmarktes 2023 in Pracht beigetragen haben. (use) Fotos: OG Pracht