Veröffentlicht am 18. Dezember 2023 von wwa

VALLENDAR – Randalierer am Rheinufer in Vallendar

Samstagnachmittag, 16. Dezember 2023, gegen 16 Uhr, randalierte ein 36jähriger Mann am Rheinufer in Vallendar. Der stark alkoholisierte Mann warf Flaschen herum. Nach einer Personenkontrolle wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Trotzdem erschien der Mann einige Stunden später wieder am Rheinufer und randalierte erneut. Er wurde daraufhin in polizeilichen Gewahrsam genommen. Quelle: Polizei