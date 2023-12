Veröffentlicht am 17. Dezember 2023 von wwa

KIRCHEN – 19jährige Fahranfängerin verursacht auf der B 62 Verkehrsunfall

Samstag, 16. Dezember 2023, kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Peron verletzt wurde. Eine 19jährige Fahranfängerin versuchte auf der B 62 in Freusburg mehrere PKW auf gerader Strecke zu überholen, übersah aber eine 61jährige Pkw-Fahrerin im Gegenverkehr. Die versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beide Pkw wurden beschädigt. Die 61jährige Unfallbeteiligte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei