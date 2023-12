Veröffentlicht am 17. Dezember 2023 von wwa

WISSEN – Drei Transporter brennen auf Kleusberg-Gelände

Erneuter Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Wissen: Um 20.44 Uhr am Samstagabend sollte ein Gebäude auf dem Gelände der Fa. Kleusberg in Wisserhof an der L 276 brennen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich die Situation jedoch etwas anders da. Feuer gefangen hatten drei Transporter, die direkt neben den Büros standen. Mit dem massiven Einsatz von Löschwasser konnten die Flammen eingedämmt und das Übergreifen auf die benachbarten Gebäude verhindert werden. Die Transporter wurden aber komplett zerstört. Außerdem erlitt eine Schranke Brandschäden.

Vor Ort sowie in der Funkzentrale waren unter der Leitung von Wehrführer David Musall 50 Kräfte mit dem Fahrzeugpark der Löschzüge Wissen und Schönstein. Außerdem einige Rotkreuz-Angehörige, die Betzdorfer Polizei, der Energieversorger und ein Vertreter der Unteren Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Altenkirchen. Da man noch während der Löscharbeiten die ausgetretenen Betriebsstoffe mit Bindemittel gesichert hatte, konnte eine Verschmutzung des Wisserbachs abgewendet werden.

Der Sachschaden dürfte sich nach Angaben von Kleusberg-Geschäftsführer Torsten Höfer auf gut 200.000 Euro belaufen. Außerdem bedankte er sich für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute und der übrigen Rettungskräfte. (bt) Fotos: Bernhard Theis