Veröffentlicht am 17. Dezember 2023 von wwa

MONTABAUR – 1&1 Telecommunication SE Montabaur: Erstmals Betriebsrat gewählt

Bei 1&1 Telecommunication SE wurde am 14. Dezember 2023 am Standort in Montabaur Geschichte geschrieben: Erstmals wurde ein Betriebsrat durch die Beschäftigten gewählt. Mit einer Beteiligung von 55% haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Vertretung gestimmt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte sich schnell ein professioneller Modus Operandi eingestellt und die Wahlvorbereitungen sowie die Wahlen selbst liefen völlig ohne Störungen oder Behinderungen ab. Andreas Wiese, Gewerkschaftssekretär der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, begleitete die Wahlen und den Wahlvorstand eng und betont: „Mitbestimmung gewinnt immer!“

Die Beschäftigten haben nun erstmals ein demokratisch gewähltes Mitbestimmungsgremium, das ihre Interessen vertritt. Dies sei auch ein starkes Zeichen für unsere Demokratie, so Wiese weiter. Als zuständige Branchengewerkschaft werde ver.di den neu gewählten Betriebsratsmitgliedern mit Rat und Tat sowie ihrem großen Mitbestimmungsnetzwerk zur Seite stehen.

Weitere Betriebe an anderen Standorten im 1&1-Konzern werden voraussichtlich folgen. Auch hier werde ver.di ihren Mitgliedern beratend und begleitend zur Seite stehen, so Andreas Wiese und Holger Meuler von ver.di.

Die elf frisch gewählten Betriebsratsmitglieder werden bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützt und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.