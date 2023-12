Veröffentlicht am 17. Dezember 2023 von wwa

HACHENBURG – Lust auf eine praxisnahe und digitale Schulform? Dann komm zu uns an die FOS nach Hachenburg!

Mit einem motivierten Lehrer-Team bietet die FOS die perfekte Plattform, um eine Karriere zu starten. Erlebe ein inspirierendes Lernumfeld, knüpfe wertvolle Kontakte und bereite dich gezielt auf dein Berufsleben vor. Worauf wartest du? Schließe dich uns an und gestalte deine erfolgreiche Zukunft an unserer Fachoberschule!

Die Anmeldung an der Fachoberschule Hachenburg mit den Fachrichtung Gesundheit oder Wirtschaft/Verwaltung kann bis zum 1. März 2023 auf dem Postweg erfolgen. Eine Informationsveranstaltung zur FOS findet am 15. Januar 2024, 19:30 Uhr in der Mensa, Kantstraße 19 in Hachenburg statt. Informationen und Anmeldeunterlagen sind unter www.realschule-hachenburg.de zu finden!