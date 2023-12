Veröffentlicht am 17. Dezember 2023 von wwa

BUCHHOLZ – Theaterverein Thalia 1908 Buchholz e. V.- Karten im Weihnachtsvorverkauf

Weihnachtsgeschenke gesucht? Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie immer wiederholt sich die Frage: Was schenke ich meinen Lieben zu Weihnachten? Endlich können wir Ihnen wieder unsere begehrten Eintrittskarten im Weihnachtsvorverkauf anbieten! Wie wäre es mit Karten für unsere neue Komödie: „Es fährt kein Zug nach irgendwo“? oder dem Märchen „Die kluge Bauerntochter“

Viele von Ihnen haben schon im Oktober mit Begeisterung unsere neuen Stücke gesehen und es gibt noch eine weitere Möglichkeit uns zu besuchen. Wir führen unsere Stücke noch an folgenden Terminen auf:

Kaplan Dasbach Haus in Horhausen: So. 03.03.2024,11 Uhr (Die kluge Bauerntochter),16.30 Uhr (Es fährt kein Zug nach Irgendwo)

Bürgerhaus Asbach: Sa. 09.03.2024, 14 Uhr und So.19.03.2024, 11 Uhr (Die kluge Bauerntochter)

Sa. 10.03.2024, 19.30 Uhr und So.11.03.2024, 16.30 Uhr (Es fährt kein Zug nach Irgendwo)

Für unsere Vorstellungen in Horhausen und Asbach gibt es ab dem 20.11.23 Karten zum Preis von 12,- € (Es fährt kein Zug nach Irgendwo) bzw. 6,- € (Die kluge Bauerntochter) Für Asbach: Corner Shop, Raiffeisenbank in Asbach und Tabakwaren Becher in Buchholz, Für Horhausen: Postagentur Faßbender 02687/921780, Backfreund 02687 928565 per Email: thalia1908@t-online.de oder telefonisch unter 02683- 6844. www.theaterverein-thalia.de. Der Theaterverein Thalia wünscht Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes und gesundes neues Jahr 2024!