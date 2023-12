Veröffentlicht am 17. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird die „Literaturwerkstatt“ weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Bildungsprogramms sein. Ab dem 03. Januar 2024 geht es los.

Die Literaturwerkstatt Altenkirchen: Ein Treffpunkt für Schreibende und die die es werden wollen. Das findet in der gemütlichen Atmosphäre des Felsenkellers statt – für das leibliche Wohl sorgt das Team im Restaurant Na Endlich. Wenn das mal kein guter Plan für einen Abend im Monat ist, es sich gut gehen zu lassen.

Die monatlichen Treffen bieten Schreibenden die Möglichkeit, die Arbeit an eigenen Texten miteinander zu besprechen und zu bedenken. Dieser Austausch erweitert die eigenen Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeiten. Zudem lässt sich so einiges über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen. Die Treffen finden jeweils zu unterschiedlichen Mottos statt, es bleibt aber auch immer genügend Raum, andere Themen und Ideen zu bearbeiten. In diesem Halbjahr befassen sich die Literaten mit folgenden Themen: 3.1.: Lebenskunst (Lebenslust), 7.2.: Disziplin, 6.3.: Satzvorgabe: „Lass uns reden“, sagte ich., 3.4.: Gefährliche Schönheit, 8.5.: Die Farbe Grün, 5.6.: Nähe – Distanz – Diskretion. Über die reine Textarbeit hinaus werden auch immer wieder andere Projekte angestoßen. Man darf also dabei sein, seine Ideen einbringen und neugierig sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.