Veröffentlicht am 16. Dezember 2023 von wwa

NASSAU – Inklusion im Fokus: Hochschule Koblenz und Stiftung Scheuern ermöglichen Studierenden der Sozialen Arbeit praxisorientierte Einblicke

Im Rahmen des Präsenzstudiengangs Soziale Arbeit an der Hochschule Koblenz, unter der Leitung von Daniel Roos, fand kürzlich eine hochinteressante Diskussionsrunde mit Vertreterinnen der Stiftung Scheuern statt. Die Stiftung Scheuern ist eine Einrichtung der Behindertenhilfe. Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Die Studierenden der Sozialen Arbeit hatten die Gelegenheit, sich mit den Fachexpertinnen über das breite Dienstleistungsportfolio der Einrichtung auszutauschen und vertiefte Einblicke in die Herausforderungen und Chancen der sozialen Inklusion zu gewinnen.

Die Diskussionsrunde wurde von Judith Bechstedt, Fachbereichsleiterin Wohnen, und Sabrina Wittig, Leiterin für Individualisierte Dienstleistungen und Case-Management, geleitet. Die Vertreterinnen der Stiftung Scheuern erörterten vor den Studierenden verschiedene Aspekte ihrer Arbeit, insbesondere im Kontext der sozialen Inklusion und Teilhabe. Hierbei standen nicht nur die theoretischen Konzepte im Mittelpunkt, sondern auch konkrete Herausforderungen und Erfahrungen aus der Praxis.

Judith Bechstedt präsentierte die verschiedenen Wohnprojekte der Stiftung und erläuterte die individuellen Betreuungskonzepte, die darauf abzielen, Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen ein selbstbestimmtes und integratives Wohnen zu ermöglichen. Die Diskussion mit den Studierenden ermöglichte einen tiefen Einblick in die Herausforderungen dieses Arbeitsfeldes und förderte den fachlichen Austausch.

Im Anschluss berichtete Sabrina Wittig über die individualisierten Dienstleistungen und das Case-Management der Stiftung Scheuern. Dabei wurden praxisnahe Beispiele und Fallstudien besprochen, um die Studierenden für die Komplexität der sozialen Arbeit zu sensibilisieren. Die Diskussion bot Raum für Fragen und Reflexionen seitens der Studierenden, die von den Fachexpertinnen der Stiftung Scheuern ausführlich beantwortet wurden.

„Wir sind der der Stiftung Scheuern dankbar für den bereichernden Austausch“, betont Daniel Roos, der am Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz lehrt und hier unter anderem zu Inklusion- und Diversität in der frühen Kindheit forscht. Die Veranstaltung hebe die praxisnahe Ausrichtung des Studiengangs Soziale Arbeit an der Hochschule Koblenz hervor und unterstreiche die Bedeutung des direkten Dialogs zwischen angehenden Sozialarbeiterinnen und -arbeitern und Praktikern im Feld der Sozialen Arbeit. Hochschule Koblenz Hevar Abou