Veröffentlicht am 16. Dezember 2023 von wwa

KIRCHEN – Kita Wirbelwind war auf dem Weihnachtsweg unterwegs

Im Dezember wanderten mehrere Familien der Kita Wirbelwind zum Freusburger Weihnachtsmarkt. Statt des gewöhnlichen Wegs über die Straße wählten sie den Weihnachtsweg durch den Wald, der zuvor vom Familienzentrum vorbereitet und aufgebaut wurde.

Der Startpunkt war die katholische Kirche in Freusburg, wo die Familien an der ersten Station den Spuren der Weihnachtszwerge folgten. Im Wald erwarteten sie viele weitere Stationen, an denen die Familien aktiv werden konnten, beispielsweise beim Verfassen von Briefen an den Weihnachtsmann oder beim Festhalten eines Fotos als Nikolaus oder Engel. Zur Stärkung gab es entlang des Weges Plätzchen und Kinderpunsch.

Nach etwa eineinhalb Stunden endete die weihnachtliche Wanderung an der evangelischen Kapelle in Freusburg. Als Erinnerung an den Weihnachtsweg erhielten die Kinder einen kleinen Zwerg für den Tannenbaum. Für alle, die den Weihnachtsweg selbst erkunden möchte, besteht dazu noch bis zum 7. Januar 2024 die Möglichkeit.

Foto: Entlang des Weihnachtswegs in Freusburg gab es für die Kinder viele Mitmachaktionen (Fotos: Kita Wirbelwind, Eggert).