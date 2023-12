Veröffentlicht am 15. Dezember 2023 von wwa

SCHÖNEBERG – Weihnachtsfeier des VdK Ortsverbandes Neitersen

Im festlich geschmückten Saal des ev. Gemeindehauses in Schöneberg begrüßte der VdK Ortsverbandsvorsitzende Neitersen René Zimmermann zahlreiche Mitglieder und Gäste. Nach einer Schweigeminute in Gedenken an verstorbene Mitglieder wurden Grußworte durch Erhard Lichtenthäler (VdK Kreisverbandsvorsitzender Altenkirchen) und Rainer Düngen, stellvertretend für Bürgermeister Fred Jüngerich und Ortsbürgermeister Horst Klein, an die Anwesenden gerichtet. Die Herausforderungen des VdK als Sozialverband mit der Vertretung unterschiedlichster Interessen und die Wichtigkeit des Ehrenamtes fanden sich in den Ansprachen wieder.

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften wurden für die Jahre 2022 und 2023 für 10, 20, 30 und 40 Jahre mit Übergabe von Urkunden, Präsenten und VdK-Verbandsnadeln vorgenommen. Eine besondere Auszeichnung ging an Willi Kuschmann, der sich als Kassenwart bis 2023 in Amt und Würden befand. Ihm wurde die Landesverdienstnadel des VdK in Gold übergeben. Bodo Nöchel konnte die Ehrung der Landesverdienstnadel in Gold aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich entgegennehmen. Dies wird zu gegebener Zeit nachgeholt.

Die Zustellung der VdK-Zeitung wird durch fleißige Helfer bereits über Jahre vor Ort vorgenommen. Hierzu galt es mit Überreichung einer Aufmerksamkeit „Danke“ zu sagen. Die Veranstaltung wurde mit Musikbeiträgen durch Dieter Müller (Mundharmonika) und Bärbel Mockenhaupt (weihnachtliche Vorträge) untermalt. Durch Pfarrer Bernd Melchert wurde in seiner Ansprache eindrücklich vermittelt, wie wichtig es ist, gerade in unruhigen Zeiten wie diesen, die Vorweihnachtszeit dankbar und entspannt zu begehen. Der Vorstand des VdK Ortsverbandes Neitersen wünscht frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Foto: VdK OV N

Foto: (v.l.): W. Marth, Erhard Lichtenthäler, Willi Kuschmann, René Zimmermann