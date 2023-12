Veröffentlicht am 15. Dezember 2023 von wwa

KIRCHEN – Weihnachtskonzert mit Chorespondenz am Sonntag, 17. Dezember 2023

Vintage Kontor proudly presents: Chorespondenz! Am Sonntag,17. Dezember 2023 gastiert der Chor aus Fehl- Ritzhausen im Vintage Kontor. „Chorespondenz“ ist ein junger Rock-/Popchor und besteht zurzeit aus 21 Sängerinnen. Der Chor singt Arrangements moderner Rock- und Popsongs. Die kleine Formation Chorespondenz wurde im Jahr 2008 gegründet und ist seit September 2019 unter der Leitung von Marcin Murawski. Die Besucher erwartet ein Mix aus bekannten Songs und weihnachtlichen Klassikern. Im zweiten Teil des Konzertes darf gerne mitgesungen werden!

Wer nach dem Konzert Lust hat mitzusingen: Geprobt wird Dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Fehl-Ritzhausen. Die „Chorespondenz“ tritt regelmäßig bei verschiedenen Gelegenheiten in der Region auf und hat sich zum Ziel gesetzt auch eigene Konzerte zu veranstalten und über der Region hinaus aufzutreten.

Veranstaltungsort: Vintage Kontor in der Hauptstraße 17, in 57548 Kirchen. Start des Konzertes: 17:30 Uhr. Einlass: ab 17:00 Uhr. Der Eintritt ist (fair) frei wählbar, es geht am Ende des Konzertes ein Hut für den Chor durch die Reihen. Vor Ort gibt’s Kalt und Heißgetränke zu netten Preisen. Parkplätze gibt’s vor der Tür.