Veröffentlicht am 14. Dezember 2023 von wwa

HERDORF – Geparkter PKW in Herdorf beschädigt – Verursacher ist flüchtig

In der Zeit zwischen 12. Dezember 2023, 20:00 Uhr, und 13. Dezember 2023, 08:00 Uhr parkte eine 35jährige Frau ihren Pkw in Herdorf im Struthweg, in Fahrtrichtung Wolfsweg, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug den Struthweg, vermutlich aus Richtung Hohenseelbachsweg kommend in Richtung Wolfsweg. Bei der Vorbeifahrt am geparkten PKW streifte er den linken Außenspiegel des PKW, an dem Sachschaden entstand. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei