Veröffentlicht am 14. Dezember 2023 von wwa

ELBEN – Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall auf der K 119 bei Elben

Ein 37jähriger Linienbusfahrer befuhr am 13. Dezember 2023 gegen 06:00 Uhr die K 119 aus Richtung Steinebach kommend in Fahrtrichtung Elben. Kurz vor dem Ortseingang Elben kam ihm ein Transporter entgegen. Der Transporterfahrer fuhr nicht ausreichend rechts, wodurch es zum Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel kam. Der Fahrer des Transporters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei