Veröffentlicht am 14. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall mit Fußgängerin in Altenkirchen

Mittwochmorgen, 13. Dezember 2023, gegen 08.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 70-jährige Pkw-Fahrerin den Driescheider Weg. An der Einmündung Driescheider Weg / Ziegelweg bog sie nach links, in den Ziegelweg, ab und kollidierte mit einer 64-jährigen Fußgängerin, die den Ziegelweg in diesem Moment überquerte. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Es entstand keinerlei Sachschaden. Quelle: Polizei