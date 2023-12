Veröffentlicht am 14. Dezember 2023 von wwa

NEITERSEN – Die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 veranstaltet ihre Prunksitzung am 3. Februar 2024 in der „Närrischen Wiedhalle“ zu Neitersen! Alle weiteren Veranstaltungen finden im “Großen närrischen Festzelt“ auf dem Weyerdamm zu Altenkirchen statt!

Ab sofort übernimmt Ihre Lieblichkeit Prinzessin Antje I. mit Ihrem Team unter Mithilfe der Narren der KG Altenkirchen das närrische Geschehen in der Kreisstadt Altenkirchen! 52 Jahre KG Altenkirchen, das heißt Frohsinn, Spaß und Heiterkeit im „Großen närrischen Festzelt“ auf dem Weyerdamm in Altenkirchen und in der Wiedhalle zu vermitteln. Der närrische Reigen der Veranstaltungen beginnt am Samstag, 03. Februar 2024 mit der Prunksitzung „Die närrische Wiedhalle“ zu Neitersen! Ab 18.11 Uhr heißt es Vorhang auf und Bühne frei, für Musik, Tanz, Spaß und Narretei. Sitzungspräsident Jörg Witt und Ehrenpräsident Karlheinz Fels werden dem närrischen Publikum ein unterhaltsames Karnevalsprogramm 2024 präsentieren.

Die KG Altenkirchen konnte den durch Funk und Fernsehen bekannten Comedy-Star Achnes Kasulke, vielen bekannt aus den Kölner und Düsseldorfer Karneval, verpflichten. Ferner wird der junge heimische Büttenredner Tim Staude aus Mammelzen das närrische Publikum unterhalten! Wenn der Saal oder das Zelt kocht, dann lassen sie nix anbrennen, die Gulaschkapell aus Unkel, bekannt von vielen großen rheinische Fastelovendveranstaltungen, bekannt auch aus Funk und Fernsehen, wird mit über 20 Musiker das närrische Publikum in der Wiedhalle Neitersen in Karnevalslaune verzaubern. Ferner wird die Karnevalsgesellschaft aus Morsbach mit Prinz Markus I. der Funkengarde, Tanzcorps Blau/Weiss, dem Elferrat und Vorstand den Alekärjer ihre Aufwartung machen.

Stimmungslieder und Stimmung in XXL Format werden „Die Flöckchen“ verbreiten. Aus der bekannten“ Närrischen Hitparade“ konnte die emotionalste Stimmungs-Band „Dröpkes“ verpflichtet werden. Zum Abschluss der Prunksitzung 2024 wird die Band „Planschemalöör“ aus Köln, eine Band nicht für eine Nacht, das Publikum der Wiedhalle noch einmal richtig einheizen.

Natürlich werden aus den Reihen der KG Altenkirchen die beiden Solomariechen Alina Tochenhagen und Lilly Müller sowie das Kindermareichen Lia Mostafa ihr tänzerisches Können darbieten. Ferner werden die Minis, das Mittlere und das Große Tanzcorps der KG Altenkirchen das Publikum mit Show und Gardetänzen erfreuen. Aus der Nachbarschaft haben die Freunde der KG Erbachtal ihr Kommen zugesagt. Weitere Mitwirkende der Prunksitzung „Der närrischen Wiedhalle“ sind der Spielmannszug Alte Kameraden Niederhövels, Alleinunterhalter Wolfgang Scharenberg, der auch im Anschluss an die Prunksitzung das Publikum unterhalten wird.

Eintrittskarten können zum Preis von 18,- € bei Ehrenpräsidenten Karlheinz Fels Mobil 0172- 24 600 99 khfels@t-online.de sofort vorbestellt werden. Abholung der bestellten Eintrittskarten am Samstag, 20.Januar 2024, in der Zeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr im Tanzstudio Dance Point Altenkirchen in der Frankfurter Str. 5. Ferner weist die KG Altenkirchen noch auf weitere

Veranstaltungen im „Großen närrischen Festzelt“ auf dem Weyerdamm hin: Am Donnerstag, 8. Februar 2024 findet ab 19.11 Uhr die Große Altweiber-Party statt. Am Samstag, 10. Februar 2024 findet ab 14.11 Uhr der Kinder-Mitmach-Karneval im „Närrischen Festzelt“ statt. der Eintritt ist frei! Am Karnevalsonntag, 11. Februar 2024 startet um 14.11 Uhr der große „Alekärjer Fastelovendumzug 2024“ unter dem närrischen Motto: Da sima dabei – dad is prima „52 Jahre Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972.“

Zugteilnehmer können sich bei den Zugleitern Karlheinz Fels, Mobil 0172 24 600 99 khfels@t-online.de, Philipp Schürdt, Mobil 0160 716 50 44 philipp.schuerdt@gmx.de anmelden

Nach dem Karnevalsumzug findet anschließend die große Zug-Party im „Großen Festzelt“ auf dem Weyerdamm statt. „DJ Muli“ wird die närrischen Besucher bis zum Abwinken unterhalten! Die KG Altenkirchen hofft auf einen friedlichen Karneval 2024.