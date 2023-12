Veröffentlicht am 14. Dezember 2023 von wwa

BETTGENHAUSEN – Weihnachtsfeier des BC Altenkirchen

Am Wochenende fand die jährliche Weihnachtsfeier des BCA in der Henry Hütte in Bettgenhausen mit 50 Teilnehmern statt. Die Hütte wurde bereits im Vorfeld weihnachtlich geschmückt. Als alle eingetroffen waren, ging es an das gemeinsame Abendessen. Das wird immer vom Verein gestellt, genau wie die Getränke und das Fassbier. Der Höhepunkt des Abends lag auf der großen Tombola. Zu gewinnen gab es viele tolle Preise wie Gutscheine oder Badmintonzubehör. Als Hauptpreise galten in diesem Jahr eine Badmintontasche, ein Badmintonschläger und ein großer Partylautsprecher. Nach der Tombola wurde der Abend bei guter Musik beendet. Die nächste Weihnachtsfeier findet am 07. Dezember 2024 mit einem Nikolausbesuch statt.