Veröffentlicht am 13. Dezember 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in Weyerbusch

Mittwoch, 13. Dezember 2023, führten Beamte der Polizei Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Weyerbusch, in der Frankfurter Straße, durch. Gegen 00.30 Uhr sollte der Fahrer eines Ford angehalten und kontrolliert werden. Der missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete in Richtung Windeck Ortsteil Leuscheid. Das Fahrzeug konnte nach kurzer Verfolgung auf der Landesstraße 276 gestoppt werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle war festzustellen, dass der 31-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sich zudem Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung ergaben, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Im Pkw konnte außerdem noch eine kleine Menge Marihuana gefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mann wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei