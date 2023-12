Veröffentlicht am 13. Dezember 2023 von wwa

ASBACH – Einbruchversuch in eine Garage in Asbach

Montag haben Unbekannte versucht, am Sportplatz die Garage des Sportvereins TuS Asbach aufzuhebeln. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum zwischen 09:30 und 17:55 Uhr eingegrenzt werden. Den Tätern ist es nicht gelungen, in die Garage einzudringen. Bei dem Aufbruchversuch ist der Rahmen der Garagenaufhängung beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 2.700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei