ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Altenkirchen

Dienstag, 12. Dezember 2023, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz, der Bereitschaftspolizei Koblenz und der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten durch. In den Vormittagsstunden wurde in Steimel, in der Lindenallee, und in Rettersen, auf der Bundesstraße 8, gemessen. Dort war nur eine Geschwindigkeitsüberschreitung festzustellen. Am Nachmittag führten die Beamten Kontrollen in Altenkirchen, in der Siegener Straße, durch. Dort konnten 22 Verkehrsteilnehmer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei