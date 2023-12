Veröffentlicht am 13. Dezember 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule Altenkirchen such neue Kursleiter – Planungen für Programm 2024 laufen

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen arbeitet mit rund 200 freiberuflich tätigen Kursleiterinnen und Kursleitern zusammen. Und aktuell sucht sie Verstärkung in diesem Bereich. Kreisweit bietet die KVHS jährlich über 500 Veranstaltungen zu Sprachen, Gesundheit, Gesellschaft, Kunst, EDV und Neue Medien an, die Planungen für 2024 laufen auf Hochtouren. Die gesuchten Kursleitungen auf Honorarbasis sollten über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in ihrem Fachgebiet verfügen – Sprachen, kreative Workshops, sportliche Aktivitäten oder berufliche Weiterbildung.

Um eine freiberufliche Kursleitung auf Honorarbasis bei der Kreisvolkshochschule zu übernehmen, benötigt man nicht in jedem Fall ein entsprechendes Examen oder Studium. Beim Einstieg in den Unterricht von Erwachsenen steht die Kreisvolkshochschule mit Rat und Tat sowie entsprechenden Fortbildungen zur Seite. Besonders geschätzt sind Kursleiterinnen und Kursleiter aus der näheren Umgebung, die aktiv mithelfen, das Bildungsangebot in der Region weiter zu entwickeln und zu bereichern. Eine Mitarbeit ist in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesundheit, Sprachen, EDV oder Kultur und Kreatives Gestalten möglich. All diejenigen, die über entsprechende Kenntnisse verfügen, vielleicht auch schon Lehrerfahrung haben und ihr Wissen nach aktuellen erwachsenenpädagogischen Methoden vermitteln können, sind bei den Volkshochschulen im Kreis willkommen.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich unverbindlich an die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen wenden: Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de