Veröffentlicht am 13. Dezember 2023 von wwa

GIELEROTH – Nikolaus besucht den VdK Ortsverband Altenkirchen

Im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth, begrüßte der Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Altenkirchen, Bruno Wahl die Mitglieder sowie einige Gäste zur traditionellen Weihnachtsfeier. Nach einem Adventsgedicht, das die weihnachtliche Stimmung untermalte, spielte das Musikduo weihnachtliche Lieder. Während dieser Zeit konnten sich die Anwesenden mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, sowie leckerem Schnittchen beköstigen.

Danach kam die Überraschung, mit der keiner der Anwesenden gerechnet hatte. Der Nikolaus betrat das Haus. Mit der Mitra und dem langen Rauschebart hatte er eine stattliche Erscheinung. Er hatte einen langen Weg hinter sich, und musste wegen des Hirtenstabes und des goldenen Buches den vollbeladenen Schlitten von einem Begleiter hinter sich herziehen lassen. Er erzählte, wo er herkam und was er alles erlebt hat. Nachdem er auch ein Gedicht einforderte, und dieses prompt aufgesagt wurde, verteilte er an jeden Anwesenden einen großen Schokoladenweihnachtsmann.

Nachdem der Nikolaus wieder von dannen gezogen war, trug Brigitte Hering eine Geschichte mit den Gedanken vor, „Ist Weihnachten wirklich eine Zumutung…?“ die von allen mit Aufmerksam verfolgt wurde. Christel Runkler erklärte warum die vier Kerzen am Adventskranz, Frieden, Glauben, Liebe und Hoffnung heißen.

Gerhard Velten ließ den „Kleinen Stern“ eine Geschichte erzählen, bevor die Musik für das gemeinsame Singen von einigen Weihnachtsliedern erklang. Nach einigen Informationen in „eigener Sache“, bedankte sich der Vorsitzende Bruno Wahl bei der Bürgermeisterin Katja Schütz, für das zur Verfügung stellen des Dorfgemeinschaftshauses, er dankte den Organisatoren, den Kuchenbäckern, den Helferinnen in der Küche, und alle denen, die dazu beigetragen haben, dass die Veranstaltung gelungen war.

Der Vorsitzende Wahl erinnerte auch an den 5. Dezember, den Tag des Ehrenamtes.

Der Internationale Tag des Ehrenamtes wurde am 17. Dezember 1985 eingeführt und im darauffolgenden Jahr, am 5. Dezember 1986, zum ersten Mal begangen. Dieser Tag soll auf die Arbeit der ganzen Ehrenamtlichen hinweisen und anzeigen, welchen Stellenwert das Ehrenamt in unserer Gesellschaft hat. Ohne das Ehrenamt wäre vieles nicht möglich. Nachdem noch einige Weihnachtslieder gespielt wurden, traten die VdK Mitglieder zufrieden die Heimreise an.