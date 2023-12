Veröffentlicht am 8. Dezember 2023 von wwa

EHLSCHEID – Sachbeschädigung in Ehlscheid

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 21:00 Uhr, und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, kam es in der Ortslage Ehlscheid zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Unbekannte zerkratzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Außenseite des Fahrzeuges. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei