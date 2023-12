Veröffentlicht am 8. Dezember 2023 von wwa

MAMMELZEN – Auffahrunfall in Mammelzen

Donnerstagmittag, 07. Dezember 2023, gegen 13.15 Uhr, ereignete sich in Mammelzen, auf der Siegener Straße, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin die Siegener Straße in Fahrtrichtung Hamm (Sieg). Als sie aufgrund eines vorausfahrenden Linksabbiegers verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 41-jährige Fahrer eines nachfolgenden Kleintransporters auf den Pkw der jungen Frau auf. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Quelle: Polizei