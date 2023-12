Veröffentlicht am 8. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besser fotografieren: Kreisvolkshochschule bietet Crashkurs mit prämiertem Fotografen in Altenkirchen an

Unter der Leitung von Olaf Pitzer plant die Kreisvolkshochschule am Samstag, 16. Dezember, in Altenkirchen den Workshop „Besser fotografieren“. Der Kurs wird im Gebäude der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12) stattfinden und richtet sich an alle, die Spaß am Fotografieren haben, aber oft mit ihren Bildern nicht zufrieden sind. Es werden Tipps vermittelt, um mit einfachen Mitteln einen großen Schritt zu besseren Bildern zu machen. Es werden grundlegende Kenntnisse im Bereich der Kameraeinstellungen für Spiegelreflexkameras vermittelt, beispielsweise Filmempfindlichkeit, Blende, Blitzlicht und Bildgestaltung. Der Tagesworkshop in der Zeit von 9 bis circa 15.30 Uhr ist speziell für Anfänger und Einsteiger der digitalen Fotografie konzipiert. Kursleiter Olaf Pitzer kommt aus dem Landkreis Altenkirchen und wurde 2012 von der Zeitschrift Computerbild sowie dem Objektivhersteller Sigma zu „Deutschlands bestem Fotografen“ in der Kategorie ästhetischer Akt gewählt. Die Teilnehmerplätze sind limitiert und werden in der Reihenfolge der verbindlichen Buchung vergeben, die Teilnahme kostet 45 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de (Foto: Olaf Pitzer)