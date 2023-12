Veröffentlicht am 8. Dezember 2023 von wwa

SELBACH – Wettbewerb Sauschiessen der Schützenbruderschaft Selbach bei Wissen

Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach hatte wieder zu ihrem beliebten „Sauschiessen“ eingeladen. Angehalten wurde dabei aber natürlich nicht auf Tiere mit Ringelschwänzen sondern auf Scheiben im heimischen Schützenhaus. Der Wettbewerb begann am 15. Oktober und endete jetzt mit der Siegerehrung. In diesem Rahmen fand auch das große Wurstessen statt. Metzgermeister Ferdinand Röttgen und seinem bewährten Team galt dann auch starker Beifall. Verarbeitet worden sind gut 185 Kilo bestes Schweinefleisch zu Blut-, Leber- und Bratwurst sowie Schnitzel. Vor dem gemeinsamen Schmausen hießen die Schießmeister Kevin Nau und Klaus Benterbusch die Gäste, darunter Brudermeister Stephan Decker willkommen und bedankten sich bei allen Teilnehmern und Helfern.

Im Rennen waren diesmal 36 Schützeninnen und Schützen, darunter zehn Kinder und Jugendliche, worüber man sich besonders freute. Nach dem Essen wurde es spannend, auf dem Programm stand nämlich das Bekanntgeben der Sieger. Hier jeweils die Erstplatzierten in den einzelnen Starterklassen. Bei den Damen waren es Angela Studzinski, Jenni Leienbach, Sabrina Decker und Melanie Puce. In der Seniorenklasse siegten Werner Kastl und Jürgen Bönkendorf. Aktive Schützen: Klaus Benterbusch, Hans-Willi Wagner und Norbert Schwan. In der Altersklasse konnten sich Frank Bönkendorf, Stephan Decker und Jörg Schlechtriemen an die Spitze setzen. Die Bambinis Jona Bernhard, Michael Decker, Mayra Iwan, Gabriel Decker und Joleen Leienbach erhielten eben soviel Beifall wie die jugendlichen Teilnehmer Yannick Iwan, Jamie Bönkendorf, Felix Oberländer, Jeremy Jakobsen-Urwald und Maximilian Oberländer.

Der Applaus galt natürlich allen die beim diesjährigen Selbacher „Sauschiessen“ mitgemacht haben und nun mit dem verdienten Stück Fleisch belohnt wurden. Blieb nur noch das obligatorische Raten der Länge einer aufgerollten Bratwurst. Hier bewiesen Yasimin Bönkendorf und Susanne Pöttgen das beste Auge. Die Wurst war übrigens 2,82 Meter lang. Damit war die Feier im Schützenhaus noch lange nicht vorbei, die Selbacher Schützinnen und Schützen saßen noch bis zur mitternächtlichen Stunde zusammen. (bt) Fotos: Bernhard Theis