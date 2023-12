Veröffentlicht am 8. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“: Dezember-Konzert im Kreishaus mit südkoreanischer Pianistin Sarah (Seul A) Jeon

Noch einmal lockt die „Weltklassik am Klavier“ in diesem Jahr ins Altenkirchener Kreishaus: Sarah (Seul A) Jeon nimmt am Sonntag, dem 17. Dezember, um 17 Uhr Platz am Steinway-Flügel der Kreisverwaltung. Die Überschrift zum Dezember-Konzert der Weltklassik-Reihe lautet „Eskalation der Gefühlswelt – Melancholie, Heiterkeit und Humor“ Dahinter verbergen sich Werke von Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann.

Die Pianistin Sarah (SeulA) Jeon stammt aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, sie hat 2013 ihr Bachelor-Studium an der Sookmyung Women’s University abgeschlossen. 2018 hat sie die Aufnahmeprüfung für den Master an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar bestanden und bei Professor Balazs Szokolay studiert. Nach dem Masterabschluss wurde sie 2021 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim aufgenommen, wo sie in der Klasse von Professsor Wolfram Schmitt-Leonardy im Studiengang „Konzertexamen“ studiert. Zu ihren bisherigen Auszeichnungen und Erfolgen zählen der zweite Platz beim internationalen Mozart-Wettbewerb in Berlin, der erste Platz beim internationalen Laszlo-Spezzaferri-Wettbewerb in Verona und der erste Platz beim internationalen Klavierwettbewerb in Quebec.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert bundesweit monatlich an mehr als 40 Standorten. In Altenkirchen macht die Reihe in der Regel am dritten Sonntag eines Monats Station. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Pianistin Sarah (SeulA) Jeon spielt am 17. Dezember im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen. (Foto: Photojong)