Veröffentlicht am 7. Dezember 2023 von wwa

ROTH – Versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in Roth – Täter vom Bewohner überrascht

Mittwoch, 06. Dezember 2023, gegen 18.15 Uhr, kam es in Roth, in der Eisenstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlugen die Täter zunächst eine Fensterscheibe ein. Durch die entstandenen Geräusche wurde der Bewohner auf den Einbruch aufmerksam und begab sich in den betreffenden Bereich seines Hauses. Dort überraschte er die Täter, die daraufhin, ohne vorher in das Gebäude gelangt zu sein, vom Tatort flüchteten. Es dürfte sich um insgesamt drei Täter gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei