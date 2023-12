Veröffentlicht am 7. Dezember 2023 von wwa

HAMM – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Hotel in Hamm (Sieg) – Täter ermittelt

Mittwoch, 06. Dezember 2023, gegen 03.20 Uhr, kam es in Hamm (Sieg) zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Hotel. Zwei Täter versuchten die Eingangstür des Gebäudes mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Da ihnen das nicht gelang, verließen sie den Tatort wieder. Jedoch wurden sie von einer Überwachungskamera erfasst. So war es möglich, die beiden Täter aufgrund der Videoaufzeichnung zu identifizieren. Es handelt es sich um zwei Männer im Alter von 34 und 28 Jahren. Quelle: Polizei