Veröffentlicht am 6. Dezember 2023 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung eines PKW in Kirchen (Sieg)

Am 05. Dezember 2023 zwischen 12:30 und 13:00 Uhr wurde an einem PKW, der auf dem Parkplatz des Kaufland in Kirchen (Sieg) geparkt wurde, die Heckscheibe durch Unbekannte beschädigt. An der Scheibe waren nach Angaben des Fahrzeugnutzers zwei kleine Löcher festgestellt worden, die vor seinem Einkauf noch nicht vorhanden gewesen seien. Wer kann Angaben zu der Beschädigung oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei