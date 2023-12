Veröffentlicht am 6. Dezember 2023 von wwa

HACHENBURG – Es gibt nur noch wenige Wundertüten – Das begehrte Geschenk zu Weihnachten

Sie gehört zu den beliebtesten Geschenkideen zu Weihnachten und ist seit einigen Jahren schon vor dem Fest regelmäßig ausverkauft: die Wundertüte der Hachenburger KulturZeit – ein Geschenk, das garantiert für Freude und Spannung sorgt. Verschenken Sie besondere Momente, die noch lange in Erinnerung bleiben. Zu einem solchen unvergesslich schönen Abend lädt die Hachenburger KulturZeit mit der neuesten Wundertüte am 2. März 2024 ein.

Für alle, die lieber genau auswählen, was sie verschenken, empfiehlt die KulturZeit Karten für den Wort-Kabarettisten René Sydow am 16.März 2024, für den fernseh-bekannten Comedian Abdelkarim am 13. April 2024 oder für die spritzige One-Woman-Comedy-Musical-Show „Mama ohne Plan“ mit Marie Lump am 27. April 2024. Die Karten gibt es einzeln oder besonders günstig im Paket: drei Veranstaltungen zum Preis von zweien. Geschenke für alle, die schon fast alles haben.

Karten unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. Die Wundertüte gibt es ebenfalls bei den Vorverkaufsstellen der KulturZeit und mit Lieferservice auch bei www.waellermarkt.de